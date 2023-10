ufficiale Altro esonero in Serie C. Bruniera sollevato dall'incarico dalla Fermana

vedi letture

Serie C

Oggi alle 17:40 Serie C

Panchine bollenti in Serie C. Dopo gli esoneri di Gabriel Raimondi e Alberto Colombo da parte rispettivamente di Rimini e Potenza arrivati nella giornata di ieri, oggi la Fermana ha comunicato l'addio di Bruniera che paga l'avvio in salita con appena cinque punti conquistati. Questa la nota del club:

"La Fermana comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra mister Andrea Bruniera. Al tecnico vanno i ringraziamenti da parte della società per l'impegno profuso per la causa gialloblù e per la professionalità sempre mostrata durante la sua gestione.

Nel corso delle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo tecnico".