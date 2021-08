ufficiale AZ Picerno, confermato in panchina mister Antonio Palo. Giovanni Langella il vice

vedi letture

In vista del prossimo campionato di Lega Pro, la Società AZ Picerno, nella persona del Direttore Generale Vincenzo Greco, comunica la riconferma della guida tecnica di mister Antonio Palo. Contestualmente, si conferma il vice allenatore Giovanni Langella. Palo, lucano, classe 1979, ha assunto la guida tecnica della squadra il 27 febbraio scorso. Langella, classe 1975, è originario di Nocera Inferiore e continuerà a lavorare insieme a mister Palo anche nella nuova stagione tra i Professionisti. La Società rende noto anche della riconferma di Antonio Clementelli nel ruolo di preparatore dei portieri. Classe 1983, è al secondo anno consecutivo con l’AZ Picerno, dopo le importanti esperienze con il Francavilla in D e con la Virtus Francavilla in Lega Pro, dove ha raggiunto i play-off. Ha frequentato a Coverciano il corso per allenatore di portieri di prima squadra.

A mister Palo, mister Langella e al preparatore Clementelli il presidente Curcio e il Dg Greco augurano buon lavoro.