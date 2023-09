ufficiale Casertana, colpo in difesa: ha firmato l'ex Catania Calapai

vedi letture

La Casertana FC comunica di esserci assicurata le prestazioni sportive del calciatore Luca Calapai.

Terzino destro classe 1993 nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Crotone (14 presenze 1 gol in serie B; 30 presenze in C). Una lunga carriera che l’ha visto calcare i campi della cadetteria anche con il Modena dal 2013 al 2016 e il Carpi nel 2017. Poi quattro stagioni in C con il Catania.

“Sono contentissimo di approdare a Caserta – commenta Calapai –Ricordo le sfide con la Casertana quando giocavo a Catania. Ho toccato con mano una piazza calda e affamata di calcio. Ringrazio la società per questa opportunità, sono pronto a mettermi a disposizione del mister e dello staff per dare il mio contributo a questo gruppo che può contare su calciatori importanti”.