ufficiale Catania, arriva un'altra conferma di peso: il centrocampista Palermo resta anche in C

"Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Palermo, nato a Catania il 1° novembre 1995. Il centrocampista indosserà la maglia rossazzurra per la seconda stagione consecutiva. Nell’annata appena conclusa, Palermo ha sommato 31 presenze, realizzando 8 reti e sommando 5 assist".

Una conferma di peso quella del centrocampista che sembrava essersi allontanato nei giorni scorsi dopo che il suo nome non figurava nell'elenco dei primi confermati dopo la promozione in Serie C.