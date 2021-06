ufficiale Catanzaro, Pelliccioni è il nuovo direttore sportivo. Contratto annuale

Come annunciato, è Alfio Pelliccioni il nuovo ds delle Aquile. Il direttore sportivo ha incontrato questa mattina i vertici dell’US Catanzaro e ha sottoscritto un contratto che lo lega ai giallorossi per un anno. Pelliccioni, che ha condiviso con il presidente Floriano Noto e il direttore generale Diego Foresti le linee guida per la prossima stagione, si è detto molto soddisfatto per l’inizio di questa avventura ed è già al lavoro.

Il neo ds sarà presentato alla stampa domani, martedì 22 giugno, alle ore 15:30, nella sala conferenze della sede sociale di via Gioacchino da Fiore.