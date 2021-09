ufficiale Cesena, tesserato l'ex Novara Pogliano. Contratto annuale per il difensore

Il Cesena FC comunica di aver definito l'acquisizione a titolo definitivo del giocatore Cesare Pogliano. Il difensore era svincolato e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

Classe 1998, Pogliano è nato a Mantova e ha iniziato la propria carriera nel settore giovanile del Chievo Verona, arrivando a disputare 64 partite nella selezione Primavera del club. In Serie C ha vestito le maglie di Reggina e, nelle ultime due stagioni, Novara. Con i piemontesi è sceso in campo 47 volte, segnando una rete. Nel pomeriggio Pogliano, che ha scelto la maglia numero 28, svolgerà il primo allenamento insieme ai nuovi compagni.