ufficiale Lumezzane, due rinnovi di esperienza. Anche in C con Pisano e Pogliano

Dopo la promozione in Serie C, arrivata con la vittoria del Girone B di Serie D, il Lumezzane decide di ripartire da due innesti d'esperienza, i difensori Eros Pisano (classe '87 con alle spalle anche esperienze in Serie A e all'estero) e Cesare Pogliano (classe '98), che dopo l'importante contributo dato in Serie D alla causa rossoblù cercheranno di fare altrettanto anche nel professionismo.

Ecco la nota:

"F.C. Lumezzane comunica con soddisfazione il rinnovo della collaborazione con i giocatori Cesare Pogliano ed Eros Pisano, già in forza alla Prima Squadra maschile nella stagione 2022/23.

Entrambi difensori centrali, Pogliano e Pisano hanno offerto un contributo determinante alla promozione in Serie C: Cesare fin dall’inizio del campionato, Eros arrivando a stagione in corso dopo una lunga pausa causata da un serio infortunio.

Si prosegue insieme, dunque, per raggiungere nuovi traguardi: sempre Forza Lume!".