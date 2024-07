Ufficiale Lumezzane, prosegue l'avventura di Pogliano. Il difensore firma un biennale

Serie C

Serie C

Dopo 58 presenze e tre reti fra Serie D e Serie C per il difensore centrale Pogliano c'è il prolungamento per altre due stagioni con il Lumezzane. Ad annunciarlo sui propri canali ufficiali è il club bresciano. Di seguito la nota:

"FC Lumezzane è lieto di comunicare il prolungamento di contratto del calciatore Cesare Pogliano con nuova scadenza al 30 giugno 2026.

Cesare, difensore centrale classe 1998, arriverà dunque a vestire il rossoblù per un totale di quattro stagioni dopo essere stato protagonista nella vittoria del campionato di Serie D e nella splendida cavalcata al ritorno tra i professionisti che ha visto la squadra arrivare settima da neo promossa disputando i playoff. In totale cinquantotto presenze con tre reti all’attivo in due stagioni al Lumezzane.

Cresciuto nel Settore Giovanile del Chievo Verona ha poi sempre giocato in serie C con la Reggina, il Novara ed infine il Cesena prima di legarsi al Lumezzane".