ufficiale Due mesi e zero presenze, risoluzione del contratto per Cipolletta col Brindisi

vedi letture

Serie C

Oggi alle 20:34 Serie C

Dura esattamente due mesi l'avventura di Ciro Cipoletta al Brindisi. Il difensore classe 1996 nativo di Torre del Greco è stato ufficializzato come un nuovo elemento degli adriatici lo scorso 12 luglio, mentre oggi la medesima società ha dato notizia della risoluzione consensuale del contratto.

Cipoletta (26) in carriera ha vestito le casacche di club come Fidelis Andria, Gelbison, Grosseto, Sambenedettese, Arerzzo e Foggia. Solo con gli amaranto toscani, però, il giocatore ha messo a referto presenze nel campionato di Serie C.