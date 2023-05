ufficiale Fermana, in attesa dell'ufficialità dell'iscrizione alla C, confermato il Dg Tubaldi

Primi passi verso la prossima stagione per la Fermana che, in attesa dell'ufficialità dell'iscrizione al torneo di Serie C, ha confermato il Dg Andrea Tubaldi.

Questa la nota del club gialloblù:

"La Fermana F.C. sta adempiendo, dopo il duro lavoro svolto nell’ultimo periodo, le incombenze burocratiche, amministrative e retributive della stagione agonistica 2022-2023. Ora si sta lavorando, avendo i relativi indici positivi, al rilascio della fideiussione necessaria per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato 2023-2024 di Lega Pro.

In attesa dell’ufficialità dell’iscrizione si comunica la conferma del Direttore Generale Andea Tubaldi, che nel frattempo sta lavorando agli aspetti organizzativi - societari con l’obiettivo di ampliare la Compagine, aprirsi a nuovi investitori e, non da ultimo, organizzare l’area tecnico - sportiva".