ufficiale Fermana, ecco Galassi e Bruniera. Il dg Tubaldi: "Club non più in vendita"

La Fermana ha ufficializzato questo pomeriggio i nomi del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo: si tratta rispettivamente di Andrea Bruniera e Andrea Galassi. Ma non è questa l'unica novità in casa gialloblù, il direttore generale del club Andrea Tubaldi ha infatti annunciato che il club non è più sul mercato: "Vogliamo creare un club solido che sia un vanto per il territorio. Questa è la scommessa che tentiamo di fare. Ufficialmente, con l'accordo tra i soci, il club non è più in vendita, non è più sul mercato".

"Stiamo cercando di dare una svolta a questa società, vogliamo dare autosostenibilità al club, renderlo autosufficiente a livello finanziario, gestionale e organizzativo. - ha poi continuato Tubaldi come riporta Tuttoc.com - Non dobbiamo dipendere dal magnate di turno che ci dà il contentino e scappa, non vogliamo più stare ogni anno per tre mesi ad aspettare qualcuno che ci dà una mano.