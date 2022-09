ufficiale Fiorenzuola, annuale con opzione per il classe 2001 Lucas Gabriel Areco

vedi letture

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive del centrocampista classe 2001 Lucas Gabriel Areco per la stagione 2022/2023 di Serie C con opzione di rinnovo per la stagione successiva.