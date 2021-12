ufficiale Fiorenzuola, risolto il contratto con il centrocampista Salvatore Esposito

vedi letture

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente la rescissione consensuale del contratto che la legava alle prestazioni sportive di Salvatore 'Sal' Esposito, centrocampista classe 2001.

Esposito, da un anno e mezzo in rossonero, è stato uno dei protagonisti della vittoria del Campionato di Serie D e della conseguente conquista della Lega Pro da parte dei rossoneri dopo quasi un ventennio nella scorsa stagione, collezionando 28 presenze ed 1 rete nella Serie D 2020/2021.

Nella stagione in corso, con la maglia di U.S. Fiorenzuola, Salvatore Esposito ha collezionato 9 presenze (di cui 1 in Coppa Italia) in Serie C.

Tutta la società saluta con grande affetto ''Sal'', ringraziandolo per l'impegno e la professionalità profusi, e gli augura un futuro sportivo e personale di grandi soddisfazioni.