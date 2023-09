ufficiale Giovannini rinnova per undici anni con l'Arezzo: ha firmato fino al 2034!

SS Arezzo Calcio e Paolo Giovannini sono lieti di comunicare il raggiungimento di una intesa che prevede il prolungamento del rapporto che lega il Direttore Generale al club amaranto fino al 30 giugno 2034.

“È nostra intenzione - spiega il Presidente Manzo - programmare la crescita della società nel lungo periodo, consolidando la presenza nel settore professionistico e pianificando, in maniera graduale, anche l’approdo in categoria superiore. Per questo ne abbiamo affidato lo sviluppo a Paolo Giovannini, non soltanto sotto l’aspetto sportivo ma anche dal punto di vista organizzativo, area nella quale abbiamo avuto modo di verificare le capacità del Direttore Generale fino ad oggi”.

“Un accordo innovativo, perché mai mi era capitato di legarmi così a lungo ad una società - commenta il DG Giovannini - avverto la fiducia del club e sono estremamente motivato a regalare tante soddisfazioni a società e tifosi, sempre all’insegna della sostenibilità che deve contraddistinguere un progetto serio e ambizioso come quello che abbiamo delineato”.