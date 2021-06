ufficiale Grosseto, Giammarioli è il nuovo direttore sportivo

Chiusa l'esperienza con il Gubbio, per Stefano Giammarioli si aprono le porte del Grosseto: è lui, infatti, il nuovo Ds dei maremmani.

Questa la nota della società toscana:

"Stefano Giammarioli è il nostro nuovo direttore sportivo!

Autore della doppia promozione con il Gubbio, prima in Lega pro e poi addirittura in serie B, e della storica promozione della Cremonese in serie B nel 2017, ha firmato un contratto di un anno con la possibilità di lavorare fianco a fianco con mister Magrini, che conosce bene, e con il quale ha già condiviso anche in passato filosofia e scelte tecniche. Nelle precedenti esperienze con Gubbio e Cremonese sono diversi i giocatori che ha valorizzato, da Ferrari a Mario Rui nel Gubbio, passando per Scamacca e Castrovilli alla Cremonese".