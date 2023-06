ufficiale Il Gubbio conferma tecnico e ds: avanti con Braglia e Mignemi anche nel '23/'24

L'allenatore Piero Braglia e il direttore sportivo Davide Mignemi continueranno con il Gubbio anche nella stagione 2023/2024. A comunicarlo è la stessa società, che ha pubblicato una nota sul proprio account Facebook ufficiale: "Il Gubbio comunica che nel pomeriggio odierno il presidente Sauro Notari ha incontrato l’allenatore rossoblù Piero Braglia e il diesse Davide Mignemi per iniziare a programmare il prossimo campionato 2023/24. È stato un incontro molto proficuo e il Gubbio affronterà anche la prossima impegnativa stagione con lo stesso staff tecnico, per proseguire sulla stessa linea dell’ultimo positivo campionato.

Il Gubbio si ritroverà presumibilmente il 18 luglio per le visite mediche dei giocatori e due giorni dopo inizierà la prima fase della preparazione che si svolgerà in sede. Si sta valutando la sede per la seconda parte di preparazione che potrebbe svolgersi in uno dei comuni del territorio (Scheggia, Fossato o Pietralunga)".