ufficiale Juve Stabia, accettate le dimissioni di Improta. Samb all'orizzonte per il dirigente

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver accettato le dimissioni del Club Manager Giovanni Improta presentate nelle ultime ore. Una storica figura del nostro club ha deciso di lasciare per intraprendere una nuova avventura professionale. Gianni ha rivestito tanti ruoli nel club, diventando anche Amministratore Unico nel 2020, prima di rivestire nuovamente l’incarico di Club Manager in questa stagione. A Gianni, professionista esemplare, dall’immensa cordialità e dalla grande esperienza, vanno i nostri più sinceri auguri, ringraziandolo per quanto fatto per questi colori". Con questa nota il club campano ha annunciato l'addio dal dirigente che con tutta probabilità approderà alla Sambenedettese per assumere l'incarico di direttore dell'area tecnica.