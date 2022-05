ufficiale Juve Stabia, il Dg Todaro lascia il club. Ruolo ricoperto ad interim dall'Au Polcino

Cambio in dirigenza per la Juve Stabia, con Vincenzo Todaro che lascia - per motivi professionali - il ruolo di Dg del club, affidato ad interim all'Au Filippo Polcino.

Questo il comunicato del club:

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver interrotto il rapporto di lavoro con l’Avvocato Vincenzo Todaro per sopraggiunti impegni di natura professionale, incompatibili con l’incarico di direttore generale ricoperto nella Nostra società.

All’Avvocato Todaro, prima Amministratore Unico e poi Direttore Generale, va il nostro ringraziamento per questi anni di lavoro svolti nella sua esperienza a Castellammare di Stabia.

Si comunica, inoltre, che il ruolo di Direttore Generale sarà ricoperto, ad interim, dall’Amministratore Unico Filippo Polcino".