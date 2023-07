ufficiale Juventus, il giovane Bonetti della NextGen girato in prestito al Taranto

vedi letture

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, adesso ha anche tutti i crismi dell'ufficialità: la prossima stagione di Andrea Bonetti, centrocampista del 2003, non sarà con la Juventus (dove avrebbe giocato nella NextGen) bensì al Taranto, sempre in Serie C.

"È ufficiale il prestito per una sola annata di Andrea Bonetti al Taranto. Il centrocampista classe 2003, dunque, giocherà in Puglia - nuovamente in Serie C - fino al 30 giugno 2024. Con la maglia della Juventus Next Gen Andrea ha totalizzato 9 presenze nella stagione 2022/2023, le sue prime tra i professionisti, e in più - in altre nove occasioni - è sceso in campo con la maglia della Primavera per portare la sua esperienza al servizio della squadra di Paolo Montero, ricoprendo anche il ruolo di capitano".