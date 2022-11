ufficiale Juventus Next Generation, rinnovo fino al 2025 per il centrocampista Andrea Bonetti

Serie C

Oggi alle 12:04

Rinnovo in casa Juventus per uno dei talenti della formazione Next Generations. Si tratta di Andrea Bonetti, centrocampista classe 2003 che ha prolungato il suo rapporto con la società bianconera fino al 30 giugno 2025.