Ufficiale Taranto, un'entrata e un'uscita sul mercato: arriva Valietti e Bonetti torna alla Juve

vedi letture

Il Taranto ha ufficializzato due operazioni di mercato, una in entrata e una in uscita. Arriva alla corte di Capuano il centrale Valietti dal Genoa, che ha giocato i primi mesi dell'anno con il Vicenza, e torna alla Juventus Bonetti. Il primo con tutta probabilità prenderà il posto in rosa di quel Antonini Lui destinato a salire in Serie B per vestire la maglia del Catanzaro. Di seguito i comunicati dei pugliesi:

"La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Federico Valietti. Classe 1999, Valietti approda in rossoblù dal Genoa CFC con la formula del prestito. Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter, esordisce in serie B con la maglia del Crotone nella stagione 2018/19. L’anno dopo approda in serie C alla Carrarese, dove rimane per due anni prima di ritornare in cadetteria con il Pordenone nell’annata 2021/22. Nell’estate del 2022 si trasferisce a Vicenza, squadra con la quale ha vinto una Coppa Italia di Serie C ed ha iniziato anche questo campionato. A Federico va il nostro più caloroso benvenuto in rossoblù".

"La società Taranto Football Club 1917 comunica di aver definito con la Juventus, la risoluzione della cessione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Bonetti. Il club rossoblù ringrazia Andrea per l’impegno profuso in questi mesi in riva allo Ionio e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale".