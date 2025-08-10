Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Catania, Cicerelli rinnova fino al 2027: "Ringrazio la società per questo attestato di stima"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 12:19Serie C
di Niccolò Righi

Rinnovo importante in casa Catania, che questa mattina ha comunicato di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con il calciatore Emmanuele Pio Cicerelli.

Un rapporto che si consolida, come sottolineato dal vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella: "Siamo ben felici di estendere la durata del rapporto contrattuale con un calciatore molto apprezzato, per le sue qualità tecniche e caratteriali, dal club e dalla città. Indosserà la maglia numero 10 e questo vuol dire tanto, in termini di fiducia. Credo sia giusto evidenziare la qualità e la tempestività del lavoro svolto dal direttore sportivo Ivano Pastore, in sinergia con il direttore generale Alessandro Zarbano”.

Alle parole del dirigente hanno fatto seguito quelle del calciatore che si è detto molto felice di aver prolungato il proprio rapporto con il club siciliano: "Ringrazio la società, per questo concreto attestato di stima, e tutti i tifosi che mi hanno manifestato grande affetto. Mister Toscano ha offerto a tutta la squadra una traccia chiara e forte fin dai primi giorni di questo pre-campionato: tocca a noi, adesso, migliorarci ogni giorno. Forza Catania!”

