Inter, Chivu scarica Pavard, ma c'è un problema. Intanto De Winter è stato bloccato

L’ultima prestazione contro il Monaco, con l’errore che ha spalancato la porta al gol avversario, sembra l’emblema della fine del ciclo interista di Benjamin Pavard. Il difensore francese, mai realmente a suo agio nell’ultima stagione, è scivolato nelle gerarchie dopo l’esplosione di Bisseck e non rientra più nei piani di Chivu, che punta forte sul tedesco. Anche perché in vista dei Mondiali, Pavard vuole una continuità che l’Inter non può più garantirgli. Il problema? Il suo cartellino pesa ancora 18 milioni a bilancio e l’ingaggio da 5 milioni l’anno scoraggia molti club, soprattutto considerando che a marzo compirà 30 anni.

Intanto i dirigenti nerazzurri si muovano: bloccato Koni De Winter dal Genoa, che viene valutato dalla dirigenza del Grifone tra i 25 e i 30 milioni, e che ha già dato l’ok al trasferimento. L’eventuale cessione di Pavard potrebbe accelerare l’affare. Bisseck, considerato incedibile da Chivu, resta sul mercato solo di fronte a un’offerta irrinunciabile (minimo 40 milioni), con la Bundesliga come possibile destinazione.

Restano vivi anche i contatti per Giovanni Leoni, pallino di Ausilio. La concorrenza del Milan, forte dei soldi incassati da Thiaw, preoccupa, ma l’Inter si sente avanti, anche grazie al patto stretto con l’agente del giocatore a fine luglio.