ufficiale la Pro Sesto esonera Parravicini. Fatale il ko contro il Piacenza

vedi letture

"La Pro Sesto 1913 comunica di aver sollevato il tecnico Francesco Parravicini dalla guida tecnica della Prima Squadra. A mister Parravicini va un sentito ringraziamento da parte della Società per i risultati ottenuti in queste stagioni con i colori biancocelesti culminati con il ritorno nei professionisti dopo 10 anni". Con questo comunicato ufficiale la Pro Sesto annuncia l'esonero del tecnico Francesco Parravicini. Fatale la sconfitta di questo pomeriggio per 3-1 contro il Piacenza, che ha superato in classifica i lombardi.