ufficiale La Sambenedettese fa la spesa in C: arriva anche Lorenzoni dalla Fermana

vedi letture

Serie C

Oggi alle 11:19 Serie C

Con una nota ufficiale, la Fermana "comunica il passaggio, con la formula del prestito, di Filippo Lorenzoni (classe 2003) alla Sambenedettese in Serie D. Lorenzoni proviene dal settore giovanile e ha svolto l'intera preparazione con la prima squadra giallobù esordendo ufficialmente in Coppa Italia a Siena.

In bocca al lupo Filippo!".