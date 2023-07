ufficiale Legnago, nuovo innesto in porta. Contratto annuale per Riccardo Tosi

Innesto in porta per il Legnago. E' stato infatti ufficializzato l'arrivo di Riccardo Tosi. Questo l'annuncio: "F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo annuale per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Tosi. Veronese di Negrar, classe ’99, è un portiere che è cresciuto nella San Martino Speme, dove è rimasto fino al 2016, quando è approdato all’Under-19 dell’Hellas Verona, con cui ha disputato il campionato Primavera".