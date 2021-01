tmw Mantova, un tris di rinforzi: si cercano attaccante, centrocampista e portiere

Con la partenza di Michele Vano, il Mantova si trova a dover sopperire alla partenza dell'attaccante, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, lascia però spazio a una casella di prestiti: il nuovo innesto offensivo, priorità della formazione virgiliana, potrebbe dunque arrivare anche con la formula del prestito, ma non è scontato che questo incastro vada ad apporsi in avanti.

La società, infatti, intende rinforzare la rosa anche con un centrocampista e un portiere, da ricercare negli under: un guardapali che andrebbe a compensare la possibile partenza Riccardo Tosi.