ufficiale Legnago, Perna lascia il calcio giocato. Ed entra nello staff tecnico biancazzurro

Attraverso una nota ufficiale, il Legnago comunica che "Armando Perna ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.

Il capitano della nostra prima stagione in Serie C, dunque, non indosserà più la sua amata maglia numero 13, né la fascia di capitano.

Ma continuerà a essere un tassello importante della famiglia biancazzurra.

Contestualmente al suo ritiro, infatti, Perna – affiancato dal direttore generale Mario Pretto, ha comunicato l’ingresso nello staff tecnico della Prima Squadra, affiancando mister Giovanni Colella e gli altri collaboratori con il ruolo di allenatore in seconda.

Ad Armando, dal F.C. Legnago Salus, i migliori complimenti per la splendida carriera che ha appena concluso, e un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura che ha deciso di intraprendere!".