Le strade della Lucchese e di Ivan Maraia si separano. Il tecnico, che lo scorso anno ha condotto i rossoneri fino all'ottavo posto, non era stato confermato per la prossima stagione ma era rimasto alle dipendenze della Lucchese. Nella giornata di oggi, però, è arrivata l'ufficialità della risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club ancora per un anno.

La compagine di Lucca ha comunicato tale notizia con un post sul suo profilo Instagram: "La Lucchese 1905 comunica di aver risolto consensualmente, venerdì 28 luglio, il contratto con il tecnico Ivan Maraia, che lo teneva legato ai rossoneri fino al 30/06/2024. La società rossonera ringrazia Maraia per la professionalità dimostrata nel suoi anni di permanenza a Lucca augurandogli buona fortuna per questa nuova avventura sportiva".