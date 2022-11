ufficiale Mantova, Raffa nuovo direttore operativo. Ma resterà anche Segretario Generale

Mantova 1911 comunica di aver affidato ad Alessandro Raffa, che mantiene pure il ruolo di Segretario Generale del club, l’incarico di Direttore Operativo.

“Ringrazio Filippo Piccoli e tutta la società per la fiducia rinnovata” commenta Raffa, “lo scopo della mia figura sarà quello di aumentare ulteriormente l’efficacia del nostro operato in termini organizzativi”.

“L’assegnazione di questa responsabilità è conseguente all’apprezzamento dello spessore umano e professionale dimostrato, e rappresenta un importante passo in termini aziendali” dichiara il Presidente biancorosso. “L’obiettivo è costruire, in un mondo complesso come quello calcistico, una macchina operativa di successo”.

Da parte del Presidente Filippo Piccoli e di tutti i componenti del sodalizio di Viale Te, un sincero augurio di buon lavoro.