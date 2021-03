ufficiale Mantova, Vencato veste il biancorosso: è lui il nuovo portiere

Enrico Vencato è un nuovo giocatore del Mantova, che irrobustisce quindi il reparto portieri.

Di seguito la nota della società virgiliana:

"Mantova 1911 rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Enrico Vencato.

Classe 1998, Enrico Vencato è cresciuto nel Settore Giovanile dell'Hellas Verona, in cui ha collezionato 18 presenze in forza nella formazione Primavera.

Nelle ultime 4 stagioni, il portiere ha militato in Serie D indossando le maglie di Vigasio, Belluno ed Este.

Enrico Vencato si è aggregato al gruppo squadra a disposizione di mister Emanuele Troise.

Mantova 1911 accoglie calorosamente Enrico Vencato augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa".