ufficiale Meccariello saluta la SPAL. Passa a titolo definitivo al Benevento

"SPAL comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Benevento Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Biagio Meccariello.

La Società augura a Meccariello le migliori fortune per il suo futuro professionale": è con questo comunicato che la società estense fa sapere che Biagio Meccariello è un nuovo calciatore della truppa sannita. Con la quale, seppur beneventano di nascita, non aveva mai giocato. Prima esperienza in giallorosso, quindi, per il classe '91.

Ha fatto seguito anche il comunicato dei campani: Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Biagio Meccariello.

Il difensore, classe 1991, arriva dalla Spal con la formula del trasferimento definitivo.

Benvenuto Biagio!".