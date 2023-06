ufficiale Monopoli, il nuovo tecnico è Tomei. È stato vice di Di Francesco alla Roma

La S.S. Monopoli 1966 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra al sig. Francesco Tomei con un accordo fino al 30 giugno 2024.

Nato a Pescara il 10 aprile del 1972, Tomei ha ricoperto il ruolo di vice allenatore nel Pescara Calcio, U.S Lecce, U.S. Sassuolo, AS Roma ed Hellas Verona.

Tutti i componenti della S.S. Monopoli 1966 porgono a mister Tomei un caloroso benvenuto nella famiglia biancoverde, augurandogli le migliori fortune professionali.

La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 14 maggio alle ore 11.30 nella sala stampa dello stadio “Vito Simone Veneziani”, alla presenza del Presidente Francesco Rossiello, del Vice Presidente Paolo Tavano e del Direttore Sportivo Alfio Pelliccioni.