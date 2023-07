ufficiale Monopoli, il rinforzo tra i pali arriva da Torino. A titolo definitivo c'è Alloj

"La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Alloj": è con questa nota ufficiale che il Monopoli comunica l'accordo con il Torino per questo colpo tra i pali, con Edoardo Alloj che si appresta quindi a vivere la sua prima esperienza nelle categorie professionistiche, dopo la lunga parentesi in granata.

Sempre come da comunicato, Alloj "portiere classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Torino, lo scorso anno per metà stagione con la formazione U17 della SSC Bari, è già aggregato con la prima squadra nel ritiro di Camigliatello Silano.