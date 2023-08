ufficiale Monterosi, arriva Bruno Conti a centrocampo. Figlio e nipote d'arte

Serie C

Oggi alle 10:49

Il Monterosi Fc comunica di aver aggregato nella propria rosa, con la modalità del prestito, il centrocampista centrale Bruno Conti.

Il calciatore, di proprietà dell’Hellas Verona, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Mantova. Il sinistro è il piede favorito con il quale muove la regia dalla zona mediana.

Una famiglia legata al mondo del calcio. Il nome, infatti, è lo stesso del nonno: nipote di Bruno Conti (fuoriclasse della Roma e campione del Mondo nel 1982) e figlio della bandiera del Cagliari, Daniele Conti. Il 21enne è già a disposizione del mister Fabrizio Romondini.

“L’accordo raggiunto con Bruno Conti completa la nostra squadra in un settore nevralgico come il centrocampo. È un calciatore con caratteristiche particolari e che riesce con le sue qualità a migliorare la proposta di gioco. Lo abbiamo accolto nella nostra famiglia e lo vedremo presto in campo”, dichiara il presidente Mauro Fusano.