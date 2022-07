ufficiale Novara, ecco il nuovo ds: è Moreno Zebi, firma un biennale

La Società Novara Football Club è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo, fino a giugno 2024, con Moreno Zebi quale nuovo direttore sportivo del Club.

Una carriera da calciatore tra i professionisti prima di proseguire la sua esperienza da dirigente nel mondo del calcio. Registra il suo esordio a Gubbio come collaboratore tecnico, una parentesi come team manager a Perugia in Serie B, per poi affermarsi alla direzione sportiva a Novara e Cesena. Sotto la cupola costruisce la squadra che arriva in semifinale playoff di Serie C. Con il cavalluccio nella passata stagione raggiunge il terzo posto in classifica.

Moreno porterà la sua esperienza ed il suo entusiasmo per progettare una squadra competitiva nel tempo. Il Club gli augura un grosso in bocca al lupo e un buon lavoro.