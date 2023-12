ufficiale Novara, ecco il primo acquisto. Tesserato l'islandese Vilhjálmsson per l'attacco

Come già era stato anticipato dal neo Direttore Generale Pietro Lo Monaco, arriva il primo acquisti invernale del Novara. Con una nota ufficiale, infatti, il club azzurro ha comunicato "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Árni Vilhjálmsson.

Attaccante islandese con una lunga esperienza in campo europeo alle spalle. Islanda, Svezia, Polonia, Ucraina, Francia e Lituania, questi i Paesi in cui Árni mette in mostra le sue doti calcistiche, sempre ai massimi livelli dei rispettivi tornei. Nel suo palmarès sono presenti una Coppa di Lega islandese ed una Lithuanian Super Cup, ma vanta oltre ai trofei l’esordio in Nazionale e presenze nelle qualificazioni di Champions League e Conference League.

Il calciatore entrerà a far parte del gruppo squadra a partire da gennaio 2024.

Ad Árni il benvenuto da parte del Club azzurro".