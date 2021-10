ufficiale Padova, il baby Matei si lega ai biancoscudati fino al 2024

vedi letture

Serie C

Oggi alle 18:49 Serie C

Il Calcio Padova informa che il difensore Ilie Cristian Matei ha rinnovato il suo contratto con la società biancoscudata fino al 30 Giugno 2024.

Contestualmente, la società biancoscudata informa che il difensore Ilie Cristian Matei (11/12/2002) è stato convocato dal ct Bogdan Lobonț con la Nazionale della Romania Under 20. La nazionale rumena Under 20, dal 3 al 7 Ottobre, affronterà in amichevole i pari età della Repubblica Ceca e della Germania.