ufficiale Pineto, doppio colpo in mezzo al campo: ecco Teraschi e torna Traini

Doppio colpo in entrata per il Pineto che rinforza il proprio centrocampo con due giovani calciatori come Teraschi e Traini. Si tratta in entrambi i casi di giocatori che possono giocare sulla corsia destra come in mezzo al campo. Il primo arriva dal Latina, il secondo invece torna nel club abruzzese dopo lo svincolo con il Giulianova. Questa la nota del club:

"Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni al diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Marco Teraschi e Davide Traini.

Teraschi, nato a Pescara nel 2001, è un centrocampista che ha collezionato in carriera 70 presenze di cui la metà in Lega Pro con la maglia del Latina.

Traini, centrocampista classe 2004, ha disputato un campionato da protagonista con il Pineto conquistando campionato e coppa Italia".