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Poker di rinnovi in casa Desenzano. Fino al 2028 Giorgi e Andreis, al 2029 Turelli e Bono

Poker di rinnovi in casa Desenzano. Fino al 2028 Giorgi e Andreis, al 2029 Turelli e Bono
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
ieri alle 21:11Serie C

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Desenzano si dice "lieto di comunicare il prolungamento dei contratti di Denis Andreis, Lorenzo Giorgi, Filippo Bono e Francesco Turelli.

In particolare, Filippo Bono e Francesco Turelli hanno rinnovato il proprio accordo con il club fino al 30 giugno 2029, mentre Denis Andreis e Lorenzo Giorgi resteranno legati ai colori biancazzurri fino al 30 giugno 2028.

Una visione precisa
Questi quattro rinnovi confermano la volontà della società di dare continuità al percorso intrapreso e di investire su giovani calciatori che hanno già dimostrato qualità e un forte senso di appartenenza. Una fiducia che rimarca la volontà di costruire un progetto tecnico solido e orientato al futuro.

Il club esprime grande soddisfazione per il raggiungimento degli accordi e augura ai quattro ragazzi di proseguire il proprio percorso di crescita con entusiasmo e determinazione, raggiungendo insieme nuovi e importanti traguardi con la maglia biancazzurra".

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