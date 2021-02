ufficiale Pontedera, preliminare di rinnovo con Pretato. In granata fino al 2023

La società U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente che, in data odierna, ha depositato un preliminare di contratto per il calciatore Pretato Mattia (classe 2002), che avrà validità dal primo di luglio 2021, con scadenza giugno 2023. All’U.S Città di Pontedera sarà data facoltà di prolungare tale contratto fino a giugno 2024 qualora il ragazzo in questo periodo di tempo realizzi un minimo di 20 presenze.

Tutta la società Granata ci tiene a fare i complimenti al ragazzo e augurargli tante soddisfazioni per il suo futuro!