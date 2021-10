ufficiale Potenza, esonerato Gallo. Caiata: "Profondo dispiacere per la decisione"

Il Potenza Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra mister Fabio Gallo. "Prendo questa decisione con profondo dispiacere soprattutto per la stima e l'amicizia che mi lega al mister - ha dichiarato il Presidente Salvatore Caiata -. In questo momento dobbiamo provare in ogni modo a rialzarci e a raggiungere un obiettivo non impossibile. A mister Gallo va il mio profondo ringraziamento per quanto fatto in questi mesi a Potenza e l'augurio sincero e convinto di un futuro ricco di nuovi successi professionali".

Per la sua sostituzione è solo questione di tempo per lo sbarco in Basilicata di Bruno Trocini.