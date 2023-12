ufficiale Pro Sesto, è addio con Moreo. L'attaccante ha risolto il suo contratto

“Pro Sesto 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto in essere con l’attaccante classe 1996 Riccardo Moreo.

La Società ringrazia l’atleta per l’impegno profuso in maglia biancoceleste e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva”.

Con questa nota il club lombardo ha annunciato l’addio del calciatore che in questa stagione non è mai sceso in campo con la maglia biancoceleste. Moreo era rientrato in estate alla Pro dopo sei mesi in prestito al Roma City in Serie D dove aveva collezionato 9 presenze con due gol.