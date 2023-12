ufficiale Prato, colpo in attacco: torna dopo quattro stagioni il centravanti Moreo

Dopo aver salutato la Pro Sesto, dove non aveva mai trovato spazio in stagione, per l'attaccante Moreo c'è una nuova avventura in Serie D in una piazza che già conosce come Prato. Questa la nota del club toscano:

"AC Prato comunica il tesseramento del calciatore Riccardo Moreo fino al 30 giugno 2024. L'attaccante classe 1996 nato calcisticamente nelle giovanili dell’Albinoleffe ha collezionato 97 presenze e realizzato 2 gol nel campionato di serie C con le maglie di Albinoleffe, Pergolettese, Lucchese, Monopoli, Novara e Cosenza. Nel campionato di serie D ha collezionato 39 presenze e realizzato 22 reti con le maglie di Roma City e del Prato dove ha già giocato nella stagione 2018-2019 : con la maglia biancazzurra ha collezionato a totale 32 presenze e realizzato 20 gol. Nella prima parte di questa stagione era tesserato per la Pro Sesto. Bentornato in biancazzurro Riccardo".