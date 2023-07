ufficiale Recanatese, arrivano due giovani: Prisco dal Benevento e Mané dal Bari

vedi letture

Serie C

Oggi alle 21:34 Serie C

Doppio innesto per la Recanatese, che accoglie due giovani. Il club marchigiano ha annunciato prima l'arrivo del centrocampista classe 2004, Antonio Prisco, proveniente dalla Primavera del Benevento e poi quello di Moussa Sané in prestito dal Bari. Di seguito il comunicato su quest'ultimo:

"La Recanatese comunica di aver raggiunto l'intesa col Bari per l'arrivo in giallorosso con la formula del prestito del difensore classe 2003, Moussa Manè, nella scorsa stagione in forza al Montevarchi".