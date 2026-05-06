Chieti, mancata penalizzazione: quattro club presentano esposto alla Procura Federale

Recanatese, Sammaurese, Termoli e Forsempronese hanno presentato un esposto alla Procura Federale della FIGC contro la mancata penalizzazione in punti del Chieti in Serie D. I quattro club, assistiti dall'avvocato Mattia Grassani del Foro di Bologna, chiedono all'organo inquirente di impugnare la sentenza del Tribunale Federale Nazionale a tutela della regolarità competitiva del campionato.

Il caso Chieti e la sanzione contestata

Al Chieti era stato contestato il mancato deposito, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, delle dichiarazioni liberatorie relative al calciatore Jacopo Surricchio per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025. Analoghe irregolarità riguardavano i pagamenti agli allenatori Francesco Del Zotti e Paolo D'Ercole: per entrambi risultava corrisposta la sola mensilità di agosto 2025, a fronte degli importi dovuti fino al 31 dicembre 2025. Il TFN ha sanzionato il club abruzzese con un'ammenda di 5.000 euro e il presidente con un'inibizione di tre mesi, senza applicare alcuna penalizzazione in punti.

L'esposto e le richieste alla Procura Federale

I quattro club, tutti in regola con i propri obblighi retributivi, contestano la sproporzione della sanzione rispetto alle violazioni accertate. Con un atto di significazione depositato in data odierna, chiedono alla Procura Federale di esercitare le prerogative previste dal Codice di giustizia sportiva (inclusa l'impugnazione della sentenza del TFN) e si riservano il diritto di intervento nel giudizio di secondo grado. A fondamento della propria posizione, i club richiamano il Decreto Legislativo n. 36/2021, che qualifica la prestazione sportiva dilettantistica come rapporto di lavoro a tutti gli effetti, rafforzando il carattere obbligatorio degli adempimenti retributivi anche in Serie D.