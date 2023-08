ufficiale Rimini, dal Frosinone arriva il classe 2004 Alessandro Selvini

vedi letture

Rinforzo per l'attacco del Rimini, che ha chiuso in queste ore e contestualmente annunciato l'arrivo in Romagna della punta 19enne Alessandro Selvini: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Rimini Football Club per la cessione a titolo temporaneo del calciatore classe 2004 Alessandro Selvini".