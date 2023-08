ufficiale Rinforzo in difesa per il Monopoli. Contratto fino al 2025 per Fazio

La S.S. Monopoli 1966 ufficializza l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive, fino al 30 giugno 2025, di Pasquale Daniele Fazio.

Difensore centrale di piede destro, classe 1989, alto 180 cm, Fazio ha disputato gli ultimi tre campionati con la maglia del Catanzaro, esperienza culminata con la conquista della promozione in serie B nella stagione scorsa (la seconda nella serie cadetta dopo quella della stagione 2011/2012 con la Ternana).

In precedenza ha giocato con Juve Stabia, Ternana (in due stagioni non consecutive), Trapani, Andria, Casarano e Igea Virtus. Attualmente può contare su 183 presenze e 5 reti in serie B (con le maglie di Juve Stabia, Trapani e Ternana), 195 presenze e 7 reti in serie C e 21 in Lega Pro 2 per un totale di 436 caps tra i Pro comprese le altre competizioni.

Fazio si aggregherà al gruppo squadra allenato da mister Francesco Tomei alla ripresa degli allenamenti, in programma presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli mercoledì 16 agosto 2023 alle ore 18.