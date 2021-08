ufficiale Sampdoria, Tessiore ceduto a titolo definitivo al Latina in Serie C

Il primo acquisto del Latina Calcio 1932 per la stagione 2021/2022 è Andrea Tessiore. Il club nerazzurro è riuscito a superare la concorrenza di diverse società, assicurandosi le prestazioni del giovane centrocampista classe 1999 della Sampdoria. Il mediano di Pietra Ligure è cresciuto nelle giovanili del club blucerchiato e negli ultimi tre anni ha vestito la maglia della Vis Pesaro 1898 in Lega Pro, dove ha totalizzato complessivamente 63 presenze. La società pontina ha perfezionato l’acquisto a titolo definitivo, il giocatore si è legato al Latina Calcio 1932 per due stagioni.

Centrocampista che il tecnico Daniele Di Donato ha avuto già modo di apprezzare, elemento duttile in grado di fornire più soluzioni nella zona nevralgica del campo.