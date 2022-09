ufficiale Siena, risolto il contratto del portiere Marocco

vedi letture

Serie C

Oggi alle 12:02 Serie C

Acr Siena 1904 SpA comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il portiere Mattia Marocco. Il Club desidera ringraziare Mattia per il suo impegno e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera.